Інтерфакс-Україна
Події
13:38 03.06.2026

Менше третини українців ставляться з недовірою до людей інших релігійних конфесій – соцопитування

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Менше третини українців ставляться з недовірою до людей інших релігійних конфесій – соцопитування

Недовіра до людей інших релігійних конфесій в Україні є невисокою – про неї заявляють 31% українців, свідчать результати соціологічного дослідження "Оцінка релігійної ситуації в Україні", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 травня.

Недовіру до людей інших політичних поглядів або іншої національності при цьому висловлюють значно більше опитаних (60% та 38% відповідно).

На думку опитаних, відносини між вірянами різних церков і релігій є більш дружніми або спокійними у місцевості, де вони проживають (74%), ніж загалом в Україні (48%).

68% українців оцінюють ступінь свободи віросповідання в Україні як високий, 27% – як низький. Абсолютна більшість опитаних (88%) не зазнавали утисків через релігійні переконання ані щодо себе, ані щодо своїх близьких.

При цьому 57% опитаних підтримують ідею заборонити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) під керівництвом митрополита Онуфрія через зв’язки з Російською православною церквою (ОПЦ). Також 67% опитаних підтримують введення санкцій щодо митрополита Онуфрія через його зв’язки з РПЦ.

На думку 70% респондентів, основною мовою богослужіння в Україні має бути українська, 24% – мова, традиційна для конфесії.

50% респондентів вважають, що краще, коли люди в суспільстві мають різні вірування, 42% – якщо вірування є однаковими.

У 56% опитаних не змінились релігійні погляди і конфесійна приналежність з початку повномасштабного вторгнення, у 18% посилилися, у 6% послабилися, 19% не були релігійними і не стали зараз.

90% українців святкують Різдво, з них 51% – 25 грудня, 18% – 7 січня, 21% двічі – 25 грудня і 7 січня.

Абсолютна більшість респондентів загалом вірить в існування Бога (78%). Ще 12% не вірять у Бога, але вірять в існування вищих сил. Більше половини респондентів (56%) вважають, що Бог існує, і не сумніваються в цьому, 22% вірять в існування Бога, однак іноді сумніваються, 12% не вірять в Бога, але вірять у вищі сили, 8% не вірять в існування Бога та вищих сил.

Серед релігійних практик найчастіше українці згадують носіння релігійних символів (42%), молитви вдома (36%), читання або слухання релігійних текстів (18%), відвідування богослужіння у церквах (13%). Спілкуються з духовними наставниками та дотримуються посту по 9%, займаються духовними практиками та медитаціями – 7% опитаних.

У виборі церкви опитані частіше керуються територіальною близькістю (36%), особистістю священиками (30%), атмосферою (23%), мовою богослужіння (22%), належністю до конфесії (20%).

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій та територій, де був відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95). 

Теги: #конфесії #опитування #релігія

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