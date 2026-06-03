Інтерфакс-Україна
Події
13:32 03.06.2026

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

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Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

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Атаки з боку українських безпілотників у порту Кронштадт поблизу Петербурга (РФ) зазнав корвет "Бойкий", носій керованої ракетної зброї, повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).

"3 червня. Птахи 1 ОЦ СБС вполювали та запалили корвет "Бойкий", носій керованої ракетної зброї", – написав він у Телеграмі у середу, зазначивши, що у сухому доку у Кронштадті він перебував з лютого 2026 р. на плановому ремонті.

За даними Бровді, корвет "Бойкий", проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. "Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013- на озброєнні. Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот (…), трудяга", – додав він.

Як повідомили пізніше у Генеральному штабі ЗСУ, на борту судна підтверджено масштабну пожежу. "Результати і масштаби збитків уточнюються", – зазначено у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

У Генштабі повідомили, що корвети проєкту 20380 є багатоцільовими бойовими кораблями ближньої морської зони, призначеними для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для завдання ударів по берегових об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари українських дронів по Петербурзькому нафтовому терміналу та по військовим цілям на Кронштадтській базі.

Теги: #генштаб_зсу #кронштадт #ураження #сбс #корвет

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