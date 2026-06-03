Інтерфакс-Україна
Події
13:33 03.06.2026

Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів" за тиждень

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Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів" за тиждень
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання за тиждень завершити пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів".

"Провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну – систем та ракет для них. У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося", – написав він у Телеграмі у середу.

Як зазначив президент, "на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в п’ятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки".

За словами Зеленського, на нараді були присутні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу.

"Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по "петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", – наголосив президент України.

Теги: #patriot #ракети #контракт

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