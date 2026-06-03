Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

Із 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли майже 2 тис. релігійних громад, повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

"Після створення ПЦУ майже 2 тис. громад Української православної церкви перейшли до Православної церкви України", – сказав Єленський на пресконференції у середу в Києві, додавши, що це велика кількість парафій.

За його словами, переходи продовжують відбуватися переважно у сільській місцевості і у мирний спосіб, але є і винятки.

Як повідомлялося, станом на початок січня Держетнополітики повідомляло агентству "Інтерфакс-Україна", що за 2022-2025 роки з УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. Повідомлялося, що у 2018 році до ПЦУ перейшло 2 релігійні громади УПЦ (МП), у 2019 році – 319 громад, у 2020 році – 30, у 2021 році – 25 громад, в 2022 році – 483, в 2023 році – 471, в 2024 році – 233 і в 2025 році – 191 релігійна громада.

Томос про автокефалію Православної церкви України був підписаний Вселенським патріархом Варфоломієм I 5 січня 2019 року та вручений митрополиту Епіфанію 6 січня в Стамбулі. Документ офіційно закріпив незалежний статус Православної церкви України та її відокремлення від Московського патріархату. Перед цим, 15 грудня 2018 року, на Об’єднавчому соборі в Києві було створено ПЦУ та обрано її предстоятеля.

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський повідомив, що в Україні від мобілізації станом на початок червня 2026 року заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.