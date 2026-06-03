Інтерфакс-Україна
Події
13:29 03.06.2026

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

2 хв читати
Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

Із 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли майже 2 тис. релігійних громад, повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

"Після створення ПЦУ майже 2 тис. громад Української православної церкви перейшли до Православної церкви України", – сказав Єленський на пресконференції у середу в Києві, додавши, що це велика кількість парафій.

За його словами, переходи продовжують відбуватися переважно у сільській місцевості і у мирний спосіб, але є і винятки.

Як повідомлялося, станом на початок січня Держетнополітики повідомляло агентству "Інтерфакс-Україна", що за 2022-2025 роки з УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. Повідомлялося, що у 2018 році до ПЦУ перейшло 2 релігійні громади УПЦ (МП), у 2019 році – 319 громад, у 2020 році – 30, у 2021 році – 25 громад, в 2022 році – 483, в 2023 році – 471, в 2024 році – 233 і в 2025 році – 191 релігійна громада.

Томос про автокефалію Православної церкви України був підписаний Вселенським патріархом Варфоломієм I 5 січня 2019 року та вручений митрополиту Епіфанію 6 січня в Стамбулі. Документ офіційно закріпив незалежний статус Православної церкви України та її відокремлення від Московського патріархату. Перед цим, 15 грудня 2018 року, на Об’єднавчому соборі в Києві було створено ПЦУ та обрано її предстоятеля.

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський повідомив, що в Україні від мобілізації станом на початок червня 2026 року заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.

Теги: #перехід #пцу #упц_мп #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 03.06.2026
Менше чверті українців є вірянами ПЦУ, але понад половина за об'єднання ПЦУ з УПЦ

Менше чверті українців є вірянами ПЦУ, але понад половина за об'єднання ПЦУ з УПЦ

15:39 02.06.2026
Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

10:47 28.05.2026
Держетнополітики і Мінкультури обговорили з представниками хасидської громади США підготовку до паломництва в Умані

Держетнополітики і Мінкультури обговорили з представниками хасидської громади США підготовку до паломництва в Умані

09:55 27.05.2026
В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

10:58 26.05.2026
В Україні пропонують унормувати терміни "мова ворожнечі" і "множинна дискримінація"

В Україні пропонують унормувати терміни "мова ворожнечі" і "множинна дискримінація"

16:18 19.05.2026
Суд скасував рішення про роз'єднання позовних вимог у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд скасував рішення про роз'єднання позовних вимог у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

10:29 19.05.2026
Держетнополітики повторно підтвердила висновок експертизи щодо церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Московським патріархатом

Держетнополітики повторно підтвердила висновок експертизи щодо церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Московським патріархатом

17:05 11.05.2026
Використання назв "УПЦ КП", "Київська патріархія" та похідних без дозволу ПЦУ є порушенням закону – Синод

Використання назв "УПЦ КП", "Київська патріархія" та похідних без дозволу ПЦУ є порушенням закону – Синод

10:52 11.05.2026
Критично важливими в України є 10,9 тис. релігійних організацій – оновлений перелік Держетнополітики

Критично важливими в України є 10,9 тис. релігійних організацій – оновлений перелік Держетнополітики

16:22 01.05.2026
ДЕСС оскаржила рішення апеляційного суду щодо висновку релігієзнавчої експертизи про зв'язок УПЦ та РПЦ

ДЕСС оскаржила рішення апеляційного суду щодо висновку релігієзнавчої експертизи про зв'язок УПЦ та РПЦ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів" за тиждень

Зеленський повідомив про удари по Петербурзькому нафтотерміналу та Кронштадтській базі в РФ

У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

ОСТАННЄ

Синоптики попередили про грози у західних областях України 4 червня

Невеликі короткочасні дощі пройдуть Україною у четвер, у західних областях – грози

Зеленський та делегація Північноатлантичної ради НАТО вшанували полеглих українських воїнів біля Стіни пам'яті

Потураєв заявляє про проблему з малою кількістю українських церков за кордоном, через що українці ходять до російських

Зеленський призначив заступником командувача Нацгвардії Героя України Мироненка

Менше третини українців ставляться з недовірою до людей інших релігійних конфесій – соцопитування

Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів" за тиждень

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

Мобілізація не має альтернативи, але потрібні прозора система бронювання і зрозумілі критерії, – президент UBC Group

Угорський прем'єр закликав Орбана до відповідальніості за рейд проти Ощадбанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА