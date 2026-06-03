Мобілізація не має альтернативи, але потрібні прозора система бронювання і зрозумілі критерії, – президент UBC Group

Фото: Міністерство оборони України

Справедливість однакових для всіх правил мобілізації військовозобов’язаних, зокрема чітка і прозора система бронювання, зрозумілі критерії, реформування ТЦК, а також легалізація можливості "відкупу" від мобілізації орієнтовно за EUR20-30 тис. на рік – ключові факторів для чіткої роботи системи мобілізації, вважає президент UBC Group, віце-президент Спілки українських підприємців Ігор Гуменний.

"Мобілізація не має альтернативи. В історії немає прикладів війн такого масштабу з мільйонними арміями – без мобілізації. Це реальність, а не вибір. Але ключове – справедливість правил. Без цього система не працює. Потрібна: чітка і прозора система бронювання, однакові правила для всіх та зрозумілі критерії", – написав він у Facebook за результатами його відеоефіру на Радіо Свобода.

Зокрема, пояснюючи свою позицію щодо легалізації можливості "відкупу" від мобілізації, він зазначив, що наразі він вже існує, але в тіні.

"Краще зробити чесно: як у Туреччині (bedelli askerlik~ EUR2 тис.), як у Швейцарії (3% доходу 10 років). Для України: приблизно EUR25 на рік під час війни", – вважає Гуменний, уточнюючи, що для України це може бути EUR20-30 тис. на рік.

Крім того, президент UBC Group вважає, що ТЦК себе дискредитували як корумпована, неефективна, система, що не викликає довіри, тому потребують реформування.

"Необхідно розформувати силову складову ТЦК, персонал – в ЗСУ, залишити лише функції обліку, а функції оповіщення й приводу передати органам внутрішніх справ", – пропонує Гуменний.

На його думку, через фронт повинні проходити й усі силовики. "Поліція, СБУ, прикордонники – всі мають проходити ротацію через підрозділи діючої армії. Військові звання від капітана – присвоювати тільки співробітникам з бойовим досвідом", – зазчачає він.

Також він зауважив, що влада і еліти не повинні бути поза системою.

"Депутати, чиновники, колишні силовики, пенсіонери системи – мають бути дотичні до мобілізації. Інакше довіри не буде", – підкреслює Гуменний.

Він також вважає необхідною базову військову підготовку (БВП)для всіх чоловіків з 18 років, аналогічно моделям Ізраїлю, Туреччини, Швейцарії.

"Обов’язкова служба 1-2 роки: БВП, охорона об’єктів, кордони, порядок в тилу", – додає Гуменний.

Він резюмував, що загалом проблема не в мобілізації, а в несправедливості, хаосі та недовірі до системи, і без виправлення ситуації жодна модель не працюватиме.

Гуменний в ефірі Радіо Свобода також повідомив, що біля 22% робітників призовного віку групи компаній UBC служить у війську (загалом на підприємствах групи в залежності від сезону працює 4-5 тис. осіб).

"І наприклад шість моїх особистих охоронців загинуло", – додав він.

Думку Гуменного про необхідність реформування ТЦК підтримав в коментарях до посту співвласник холдингу "Молочний альянс" Олександр Деркач.

"Все правильно. Не можна далі закривати очі на те, що "цнотлива" держава віддала мобілізацію на відкуп ТЦКашникам, дозволивши їм за це набивати собі кармани", – написав він.

Своєю чергою, співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у коментарі висловив думку, що потрібно також зняти заборону на приватні військові компанії (ПВК) і впровадити добровільний рекрутинг, та виразив готовність фінансувати такі ПВК.

На зауваження Гуменного, що наразі історія не знає не знає випадків, коли війни, де задіяні мільйони людей, велись виключно добровольцями, Поперешнюк відповів, що історія й не знає випадків, коли війна велася дронами.

"І хто сказав, що потрібна мільйона армія?", – додав він.

Як повідомлялось, 1 червня опубліковано постанову Кабінету міністрів про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн, підтвердження статусу критичної важливості підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня, а також умова врахування в квоту бронювання для працівників-сумісників лише за одним місцем роботи.