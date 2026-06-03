Інтерфакс-Україна
Події
13:20 03.06.2026

Угорський прем'єр закликав Орбана до відповідальніості за рейд проти Ощадбанку

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Угорський прем'єр закликав Орбана до відповідальніості за рейд проти Ощадбанку

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його попередник Віктор Орбан, який, за даними розслідування ЗМІ, особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні, повинен взяти на себе відповідальність.

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він повинен взяти на себе відповідальність!" – написав Мадяр у Facebook у середу.

Заява Мадяра з’явилася після публікації розслідування Telex щодо українського "золотого конвою" – операції із захоплення інкасаторів та коштів Ощадбанку 5 березня поблизу Будапешта. У публікації йдеться про те, що експрем’єр Віктор Орбан особисто стояв за наказом провести рейд та навіть назвав конкретну дату його проведення. При цьому операція не мала жодного юридичного підґрунтя, а була виключно політичним прорахунком та способом тиску на Україну задля розблокування нафтопроводу "Дружба".

Як повідомлялося, 6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.

Теги: #ощадбанк #інкасатори #мадяр_петер #орбан

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