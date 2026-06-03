Інтерфакс-Україна
Події
13:13 03.06.2026

Житель Миколаєва, поранений під час нічної дронової атаки, помер в лікарні

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Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про смерть 65-річного жителя обласного центру, який отримав поранення в ніч на середу внаслідок результаті нічної ворожої атаки російських безпілотників типу Shahed.

"На жаль, у лікарні помер 65-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок нічної атаки "шахедів" на Миколаїв. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося", – написав Кім в Телеграм.

Як повідомлялося, в результаті нічної ворожої атаки безпілотників типу Shahed по Миколаївській області у Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік, постраждалого госпіталізували у важкому стані. Також у місті пошкоджено приватний будинок.

Теги: #миколаїв

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