Житель Миколаєва, поранений під час нічної дронової атаки, помер в лікарні

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про смерть 65-річного жителя обласного центру, який отримав поранення в ніч на середу внаслідок результаті нічної ворожої атаки російських безпілотників типу Shahed.

"На жаль, у лікарні помер 65-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок нічної атаки "шахедів" на Миколаїв. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося", – написав Кім в Телеграм.

Як повідомлялося, в результаті нічної ворожої атаки безпілотників типу Shahed по Миколаївській області у Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік, постраждалого госпіталізували у важкому стані. Також у місті пошкоджено приватний будинок.