Інтерфакс-Україна
Події
13:11 03.06.2026

Генсек НАТО прибув до Києва

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Генсек НАТО прибув до Києва
Фото: Укрзалізниця

(розширено, додано коментар Сибіги)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Телеграмі у середу.

"Раді вітати Марка Рютте в Києві, де він проведе переговори з президентом та низку важливих зустрічей", – написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, коментуючи зустріч Рютте на київському вокзалі.

"Ми глибоко цінуємо єдність і силу НАТО у підтримці України, оскільки ми разом захищаємо трансатлантичну безпеку", – наголосив міністр.

Теги: #київ #рютте

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