Генсек НАТО прибув до Києва

Фото: Укрзалізниця

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Телеграмі у середу.

"Раді вітати Марка Рютте в Києві, де він проведе переговори з президентом та низку важливих зустрічей", – написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, коментуючи зустріч Рютте на київському вокзалі.

"Ми глибоко цінуємо єдність і силу НАТО у підтримці України, оскільки ми разом захищаємо трансатлантичну безпеку", – наголосив міністр.