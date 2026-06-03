Голова комітету Ради Потураєв: Я серйозно розглядав би якісь моделі державно-церковного партнерства

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Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв допускає прийняття парламентом після завершення війни закону про державно-церковне партнерство.

"Я серйозно би розглядав якісь моделі державно-церковного партнерства. Воно і так є. Церква відділена від держави, і я це вітаю, звичайно, ми секулярна держава, але в багатьох речах ми і так є партнерами. Можливо, для того, щоб зробити такі партнерські форми більш ефективними, є навіть певні напрацювання, але вони сируваті і ми їх відклали, потрібно зробити такий закон", – сказала Потураєв на пресконференції у середу в Києві.

Він зазначив, що сподівається на те, що такий закон буде ухвалено після завершення війни.

Що стосується закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", на думку голови комітету, він на сьогодні не потребує внесення змін.

У свою чергу голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський зазначив, що до того, як буде готуватися якийсь закон про державно-церковне партнерство, потрібно зробити аудит всього законодавства на предмет наявності перешкод розвитку стратегічного партнерства держави і церкви.

"Можливо, це неможливість фінансування соціальних послуг, можливо це якісь інші речі, які стоять на перешкоді цьому партнерству. Ми зробили запит до всіх релігійних організацій, багато чого отримали, багато що викристалізувались під час зустрічі Всеукраїнської ради церков з президентом і прем’єр-міністром. Думаю, що ми поки будемо іти цим шляхом. Але це не означає, що нам заборонено робити серйозні законодавчі зміни, якщо вони, звісно, потрібні", – зазначив він.

Як повідомлялося, на початку вересня 2025 року Держетнополітики ініціювала обговорення гармонізації державно-церковних відносин. Зокрема йшлося, що принциповою відправною точкою у цьому процесі могла б стати заява Верховної Ради України про остаточний перехід до моделі державно-церковного партнерства за збереження світського характеру держави, невтручання у внутрішні справи церкви та унеможливлення інструменталізації і зловживання релігією на шкоду українському суспільству. Крім того, у відомстві вважають, що разом із цією заявою мають бути підготовлені зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", які б забезпечили поглиблення взаємодії держави і церкви у соціальній, гуманітарній, природо- та пам’яткоохоронній сферах, у військовому та в’язничному капеланстві, в освіті й культурі.

В жовтні 2025 року голова Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що Україна працює над удосконаленням законодавства, щоб дозволило перейти до моделі державно-церковного партнерства.