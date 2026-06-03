Інтерфакс-Україна
Події
13:07 03.06.2026

Голова комітету Ради Потураєв: Я серйозно розглядав би якісь моделі державно-церковного партнерства

2 хв читати
Голова комітету Ради Потураєв: Я серйозно розглядав би якісь моделі державно-церковного партнерства
Фото: https://www.facebook.com/nikita.poturaev/

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв допускає прийняття парламентом після завершення війни закону про державно-церковне партнерство.

"Я серйозно би розглядав якісь моделі державно-церковного партнерства. Воно і так є. Церква відділена від держави, і я це вітаю, звичайно, ми секулярна держава, але в багатьох речах ми і так є партнерами. Можливо, для того, щоб зробити такі партнерські форми більш ефективними, є навіть певні напрацювання, але вони сируваті і ми їх відклали, потрібно зробити такий закон", – сказала Потураєв на пресконференції у середу в Києві.

Він зазначив, що сподівається на те, що такий закон буде ухвалено після завершення війни.

Що стосується закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", на думку голови комітету, він на сьогодні не потребує внесення змін.

У свою чергу голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський зазначив, що до того, як буде готуватися якийсь закон про державно-церковне партнерство, потрібно зробити аудит всього законодавства на предмет наявності перешкод розвитку стратегічного партнерства держави і церкви.

"Можливо, це неможливість фінансування соціальних послуг, можливо це якісь інші речі, які стоять на перешкоді цьому партнерству. Ми зробили запит до всіх релігійних організацій, багато чого отримали, багато що викристалізувались під час зустрічі Всеукраїнської ради церков з президентом і прем’єр-міністром. Думаю, що ми поки будемо іти цим шляхом. Але це не означає, що нам заборонено робити  серйозні законодавчі зміни, якщо вони, звісно, потрібні", – зазначив він.

Як повідомлялося, на початку вересня 2025 року Держетнополітики ініціювала обговорення гармонізації державно-церковних відносин. Зокрема йшлося, що принциповою відправною точкою у цьому процесі могла б стати заява Верховної Ради України про остаточний перехід до моделі державно-церковного партнерства за збереження світського характеру держави, невтручання у внутрішні справи церкви та унеможливлення інструменталізації і зловживання релігією на шкоду українському суспільству. Крім того, у відомстві вважають, що разом із цією заявою мають бути підготовлені зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", які б забезпечили поглиблення взаємодії держави і церкви у соціальній, гуманітарній, природо- та пам’яткоохоронній сферах, у військовому та в’язничному капеланстві, в освіті й культурі.

В жовтні 2025 року голова Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що Україна працює над удосконаленням законодавства, щоб дозволило перейти до моделі державно-церковного партнерства.

Теги: #держава_церква #партнерство #потураєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:32 29.05.2026
Федоров обговорив з міністром оборони Данії розвиток "данської моделі" та оборонне партнерство

Федоров обговорив з міністром оборони Данії розвиток "данської моделі" та оборонне партнерство

23:03 26.05.2026
Україна прагне стратегічного партнерства з Африкою та спільної боротьби з дезінформацією РФ – Сибіга

Україна прагне стратегічного партнерства з Африкою та спільної боротьби з дезінформацією РФ – Сибіга

16:15 16.05.2026
Черкащина та штат Айова (США) перепідписали Угоду про партнерство

Черкащина та штат Айова (США) перепідписали Угоду про партнерство

13:46 15.05.2026
Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

15:48 08.05.2026
ДТЕК зосереджується на партнерстві для залучення інвестицій в Україну

ДТЕК зосереджується на партнерстві для залучення інвестицій в Україну

14:32 19.11.2025
Представники "Слуги народу" закликають інші фракції до переговорів про створення коаліції національної стійкості - Потураєв

Представники "Слуги народу" закликають інші фракції до переговорів про створення коаліції національної стійкості - Потураєв

14:17 24.05.2025
Профільний комітет Ради триматиме на контролі ситуацію в Лаврі та Софії Київській - Потураєв

Профільний комітет Ради триматиме на контролі ситуацію в Лаврі та Софії Київській - Потураєв

12:16 12.10.2024
Потураєв про роботу ТЦК і СП після концерту "Океану Ельзи": я вітаю такі перевірки, вони мають бути наскрізними і постійними

Потураєв про роботу ТЦК і СП після концерту "Океану Ельзи": я вітаю такі перевірки, вони мають бути наскрізними і постійними

15:15 19.03.2024
Телеканал "FreeДом" необхідно було відразу спрямовувати не на Росію, а на країни, де є російськомовні діаспори - Потураєв

Телеканал "FreeДом" необхідно було відразу спрямовувати не на Росію, а на країни, де є російськомовні діаспори - Потураєв

21:58 09.12.2022
Схвалений профільним комітетом ВР законопроєкт про заборону діяльності російської церкви не передбачає заборони УПЦ - Потураєв

Схвалений профільним комітетом ВР законопроєкт про заборону діяльності російської церкви не передбачає заборони УПЦ - Потураєв

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів" за тиждень

Зеленський повідомив про удари по Петербурзькому нафтотерміналу та Кронштадтській базі в РФ

У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

ОСТАННЄ

Потураєв заявляє про проблему з малою кількістю українських церков за кордоном, через що українці ходять до російських

Менше чверті українців є вірянами ПЦУ, але понад половина за об'єднання ПЦУ з УПЦ

Зеленський призначив заступником командувача Нацгвардії Героя України Мироненка

Менше третини українців ставляться з недовірою до людей інших релігійних конфесій – соцопитування

Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів" за тиждень

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", у Генштабі ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на борту

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 2 тис. релігійних громад із 2018р. – Держетнополітики

Мобілізація не має альтернативи, але потрібні прозора система бронювання і зрозумілі критерії, – президент UBC Group

Угорський прем'єр закликав Орбана до відповідальніості за рейд проти Ощадбанку

Житель Миколаєва, поранений під час нічної дронової атаки, помер в лікарні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА