Інтерфакс-Україна
Події
12:59 03.06.2026

Лікарі борються за життя трирічної дівчинки, яка постраждала від обстрілу у Херсоні

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Лікарі продовжують боротися за життя трирічної дівчинки, яка постраждала внаслідок РСЗВ обстрілу дитячого майданчику у Корабельному районі Херсона, повідомив у середу очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсонські медики евакуювали дівчинку до Миколаєва, де її прооперували, наразі дитину у важкому, але стабільному стані тепер евакують до "Охматдиту", – написав він у Телеграм.

Фахівці вирішуватимуть питання подальшої тактики лікування. Дівчинка забезпечена всім необхідним для лікування та знаходиться на постійному контролі Міністерства охорони здоров’я України.

Її мати залишається у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за її життя.

Продовжується амбулаторне лікування її старшої шестирічної сестри.

Теги: #херсон #обстріл

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