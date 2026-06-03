Інтерфакс-Україна
Події
12:54 03.06.2026

Міноборони закупило 1,5 тис. мотоциклів для ЗСУ

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Міноборони закупило 1,5 тис. мотоциклів для ЗСУ
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про підписання Агенцією оборонних закупівель ДОТ контракту на закупівлю 1,5 тис мотоциклів для Збройних сил України.

"Це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Уся партія транспорту надійде до військових уже цього року", – написав Федоров в Телеграм у середу, додавши, що "завдяки прозорій тендерній процедурі зекономили мільйони на додаткове забезпечення війська".

Він зазначив, що мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами.

"У закупівлі мотоциклів узяли участь шість компаній. Завдяки конкурентній процедурі вдалося заощадити майже 12 млн грн бюджетних коштів, які спрямуємо на додаткове забезпечення війська, зокрема закупівлю іншого необхідного транспорту", – розповів міністр.

За таким же принципом раніше була проведена найбільша закупівля далекобійних артилерійських пострілів 155 мм. "Конкуренція між учасниками дала змогу отримати кращі умови для держави та додатково посилити забезпечення війська. Мета – поступово переходити до тендерних процедур в усіх оборонних закупівлях", – додав Федоров.

Теги: #міноборони #мотоцикли

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