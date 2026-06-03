Інтерфакс-Україна
Події
12:51 03.06.2026

В Україні заброньовано 6,5 тис. священників – голова Держетнополітики

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В Україні заброньовано 6,5 тис. священників – голова Держетнополітики
Фото: Держетнополітики

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський повідомив, що в Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.

"Із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більше 10 тис… Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють в цих релігійних організаціях можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, – 6,5 тис.", – сказал Єленський на пресконференції в середу в Києві.

Крім того, він наголосив, що релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви (Московського патріархату), не можуть ставати стратегічними, а їх священники – бронюватися.

Серед іншого Єленський звернув увагу на те, що згідно із соціологічними дослідженнями, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії так само, як і всі інші, а 44% вважають, що для них повинні бути винятки, зокрема не бути комбатантами.

Як повідомлялося, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у травні затвердила оновлений перелік із 10922 релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки.

Теги: #бронювання #священники

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