Інтерфакс-Україна
Події
12:26 03.06.2026

Виробництво та дистрибуція токшоу "Вдома краще" здійснювалося без коштів держбюджету – Мінспорту

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Виробництво та дистрибуція токшоу "Вдома краще" здійснювалося без коштів держбюджету – Мінспорту

На виробництво та дистрибуцію токшоу "Вдома краще" не використовувалися кошти державного бюджету, повідомило Міністерство молоді і спорту України.

"Токшоу "Вдома краще" створено в межах реалізації стратегічних пріоритетів державної молодіжної політики, зокрема в частині збереження людського капіталу та сприяння поверненню громадян, які вимушено залишили територію України внаслідок повномасштабної агресії російської федерації", – йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що даний медіапродукт спрямований на забезпечення комплексної інформаційної підтримки та мотивації українців за кордоном до повернення в Україну.

"На прикладі тих, хто вже повернувся, а також через залучення представників бізнесу, державного сектору та волонтерської спільноти, проєкт демонструє реальні кейси, інструменти та можливості для облаштування життя, працевлаштування й самореалізації вдома", – розповіли в міністерстві.

Там наголосили, що з метою раціонального використання державних ресурсів у воєнний період, фінансування виробництва та дистрибуції токшоу "Вдома краще" здійснюється без залучення коштів державного бюджету України.

Зокрема, жодних видатків із кошторису Мінспорту на реалізацію цього проєкту передбачено не було і не здійснювалося.

"Завдяки партнерам проєкту та представникам українського бізнесу для безпосереднього виробництва та технічного забезпечення токшоу були залучені профільні компанії-підрядники. Усі залучені суб’єкти господарювання мають підтверджений досвід та відповідну кваліфікацію у сфері реалізації медіапроєктів аналогічного масштабу", – розповіли у відомстві.

У Мінспорту не відповіли, які саме компанії були фінансовими партнерами створення даного проєкту. В той же час, із публічних матеріалів можна побачити, що партнерами токшоу були: Київстар ТБ, Ощадбанк, SkyBank, UGB, ПриватБанк, Sens Bank, Sheriff, МХП, AMIC, Hepatica Foundation та інші.

Мінспорту у співпраці з Офісом президента 25 травня запустило токшоу "Вдома краще", яке транслювалося у соціальних мережах і платформах Facebook, Telegram, YouTube, та TikTok, а також в ефірі національного телемарафону. За тиждень на YouTube-каналі Мінспорту дане шоу набрало 2,8 тис. переглядів. 

Ведучими токшоу були Тимур Мірошниченко і Наталія Островська, а в самому заході взяли участь президент, прем’єр-міністр, віцепрем’єр-міністр, міністри, представники бізнесу і креативних індустрій.

Теги: #вдома_краще #токшоу #мінмолодьспорт #бюджет

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