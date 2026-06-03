Північний обхід Рівного вартістю майже 2 млрд грн відкритий після 7 років робіт

Фото: Мінрозвитку громад

Північний обхід Рівного протяжністю 14,5 км, який забезпечить вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ – Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні, офіційно відкритий у середу, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно пресрелізу, загальна вартість проєкту склала майже 2 млрд грн: збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км, реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги та виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі й штучних споруд.

"Північний обхід Рівного – має важливе значення як для регіону, так і для держави в цілому. Після вимушеної паузи нам вдалося відновити роботи та завершити цей об’єкт", – цитуються у релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Кулеба у Телеграм нагадав, що проєкт був розпочатий ще у 2019 році, однак з початком повномасштабного вторгнення роботи були призупинені.

"Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення. Адже почалися руйнування недобудованих мостових споруд, що могло б призвести до значних збитків", – уточнив віцепрем’єр.

У Мінрозвитку додали, що північний обхід Рівного дозволить перемістити транзитний транспорт за межі міста, підвищити безпеку дорожнього руху та скоротити час перевезень на одному з ключових напрямків до західного кордону.