У Генштабі ЗСУ заявили про ураження аеродрому "Саки" та ще низки воєнних об'єктів на ТОТ України

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження аеродрому "Саки" (ТОТ Криму) та ще низки воєнних обєктів на ТОТ України.

"Уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі "Саки" (Новофедорівка, ТОТ АР Крим). Серед іншого, уражено склад боєприпасів та БпЛА (Галицинівка, Донецької обл.), склад паливно-мастильних матеріалів (Білолуцьк, Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт противника (Селидове, Донецької обл.)", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у середу.

Також у Генштабі навели дані щодо підприємства, ураженого у Тамбовській області РФ. "Уражено підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мічурінський завод "Прогресс" (Мічурінськ, Тамбовська обл., рф). На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються", – повідомляється у Телеграмі Генштабу.

Раніше про ураження підприємства у Тамбовській області РФ, пов’язаного з ВПК, повідомляв президент України Володимир Зеленський.

За даними Генштабу, підприємство спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки РФ, зокрема гіроскопічних приладів стабілізації, автопілотів, навігаційних курсовказівників та інших елементів пілотно-навігаційних комплексів, що застосовуються в літаках, ракетах і БпЛА окупантів.

Генштаб також інформував, що за результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 2 червня 2026 року технологічної естакади, установки первинної переробки нафти АВТ та двох резервуарів РВС-5000 на НПЗ "Ильский" (Краснодарський край, РФ). Також підтверджено зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції "Зензеватка" у Волгоградській області рф) внаслідок ураження 2 червня 2026 року. Крім того, за результатами удару 30 травня 2026 року по полігону "Приморський Посад" (Приморський Посад, ТОТ Запорізької обл.) підтверджено знищення укриттів для особового складу ворога. Втрати противника склали близько 30 осіб.