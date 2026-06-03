Інтерфакс-Україна
Події
11:57 03.06.2026

Українські безпілотники у Кронштадті уразили корвет "Бойкий", носій ракет, – Бровді

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Атаки з боку українських безпілотників у порту Кронштадт поблизу Петербурга (РФ) зазнав корвет "Бойкий", носій керованої ракетної зброї, повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).

"3 червня. Птахи 1 ОЦ СБС вполювали та запалили корвет "Бойкий", носій керованої ракетної зброї", – написав він у Телеграмі у середу, зазначивши, що у сухому доку у Кронштадті він перебував з лютого 2026 р. на плановому ремонті.

За даними Бровді, корвет "Бойкий", проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. "Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013- на озброєнні. Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот (…), трудяга", – додав він.

Раніше про ураження двох кораблів повідомляли Генеральний штаб ЗСУ та співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари українських дронів по Петербурзькому нафтовому терміналу та по військовим цілям на Кронштадтській базі.

Теги: #кронштадт #сбс #корвет #ураження

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