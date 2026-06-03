Інтерфакс-Україна
Події
11:48 03.06.2026

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох кораблів у порту Кронштадт

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У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох кораблів у порту Кронштадт
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив попередню інформацію щодо уражень кораблів в порту Кронштадт (поблизу Петербургу).

"За попередньою інформацією уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у середу.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про удари українських дронів по Петербурзькому нафтовому терміналу та по військовим цілям на Кронштадтській базі.

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про ураження двох кораблів у Петербурзі (РФ), де відкрився Петербурзький міжнародний економічний форум.

Теги: #генштаб_зсу #кораблі #кронштадт #ураження

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