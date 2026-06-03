Інтерфакс-Україна
Події
11:47 03.06.2026

Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат

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Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат
Фото: МОН

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що втримання системи освіти в умовах тривог і енергетичних проблем є великою перемогою.

"Ми повинні були впасти. Мені здається, що ми повинні були впасти значно відчутніше, ніж є сьогодні. Ми не маємо цього падіння. Якщо ми не маємо падіння в результатах нашого навчання, то це великий результат в цих умовах. Подяка за цей результат освітянам і педагогічним колективам", – сказав Лісовий на презентації дослідження про якість освіти в школах в умовах воєнного стану у середу в Києві.

Він наголосив, що в умовах тривог і енергетичних проблем втримати освіту – це велика перемога освітньої системи.

"Ми з вами тримаємо систему освіти. Війна, рівна за масштабами Другій світовій, не змогла зупинити українську освіту. Це дуже важливий аспект, про який потрібно постійно згадувати. Те, що нам вдається при цьому ще й розвиватися, навіть порівняно з країною-агресором Росією, яка згортає свої програми в освіті, яка не виплачує зарплати в частині регіонів вчителям і педагогам, ми не просто зберігаємо – ми розвиваємося, ми інвестуємо в освіту, намагаємося вкладати у вчителя", – зазначив міністр.

 

Теги: #війна #освіта #лісовий

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