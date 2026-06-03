Одна людина загинула, ще одна постраждала через обстріл села в Харківській області

ЗС РФ обстріляли Рокитне Нововодолазької громади Харківської області, є загиблий та постраждалий, спалахнула пожежа, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок атаки російських БпЛА одна людина загинула, ще одна – постраждала. Влучання зафіксували на території ферми. Попередньо, у селі горить приватний будинок, сіно та господарча споруда", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.