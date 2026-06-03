Інтерфакс-Україна
Події
11:31 03.06.2026

В Росії "мінус два кораблі" – співвласник Fire Point

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В Росії "мінус два кораблі" – співвласник Fire Point
Фото: скриншот відео

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про ураження двох кораблів у Петербурзі (РФ), де відкрився Петербурзький міжнародний економічний форум.

"Сьогодні починає свою роботу Петербурзький міжнародний економічний форум. Це найбільший і найважливіший захід для Росії, де щороку виступає Путін із промовою про те, як Росія всіх перемагає і стає потужнішою. Цього року на форум приїхав і Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа", – написав Штілерман у соціальній мережі Х у середу.

За його словами, "через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати (…) Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер "Москва", але, на жаль, привести його не вдалось – тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про удари українських дронів по Петербурзькому нафтовому терміналу.

Теги: #петербург #кораблі #ураження

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