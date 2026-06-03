Шестеро постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова по медичну допомогу звернулися 6 людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Четверо постраждалих – чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років – зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан – середньої тяжкості, госпіталізації потребували троє людей. Ще двоє людей – 53-річний чоловік і 75-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.