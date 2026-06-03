Інтерфакс-Україна
Події
11:14 03.06.2026

На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

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На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

Для вступників і вступниць до магістратури й аспірантури завершився перший етап вступної кампанії – реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ), єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) або єдиному вступному випробуванні з методології наукових досліджень (ЄВВ), повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"В Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти зареєстрованих почали розподіляти між пунктами тестування й робочими місцями в них. Нагадуємо, що вступники й вступниці, які реєструвалися як в основний, так і в другий період, братимуть участь в основній сесії", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що до 19 червня включно кожен вступник отримає у своєму кабінеті учасника вступних випробувань запрошення, у якому буде зазначено дату, час і місце проведення вступних іспитів у межах основних сесій.

У Центрі розповіли, що цьогоріч понад 102 тис. потенційних учасників і учасниць вступних до магістратури звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти й отримали екзаменаційні листки, серед них 97 887 осіб проходитимуть тестування в Україні, а 4 638 – за кордоном. 

В УЦОЯО розповіли, що вступники виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом з педагогіки та психології – 19 610 осіб, управління та адміністрування – 19 095 зареєстрованих, психології та соціології 12 508 осіб,  права та міжнародного права – 12 087, інформаційних технологій – 10 612, історії мистецтва – 6 826, обліку та фінансів – 5 771 особа, економіки та міжнародної економіки – 5 693, мовознавства – 5 201, а найменше вступників і вступниць вибрали тест із політології та міжнародних відносин – 2 503 особи.

"Якщо вступник/вступниця вибрав/вибрала два предметних тести ЄФВВ, тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, – Український центр оцінювання якості освіти визначить, яке з них він/вона проходитиме під час основної сесії, а яке – під час додаткової", – йдеться в повідомленні.

Серед іншого, в Центрі повідомили, що бажання пройти тестування, необхідні для вступу для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 20 тис. вступників, зокрема, 19 676 складатимуть ЄВІ, а 20 449 проходитимуть ЄВВ.

Як повідомлялося, у 2025 році понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Теги: #уцояо #реєстрація #аспірантура #вступ #магістратура

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