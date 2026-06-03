У важкому стані четверо із 22 постраждалих у Дніпрі, що залишаються у лікарнях

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У важкому стані четверо із 22 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку в ніч проти 2 червня, що знаходяться у лікарнях, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарнях залишаються 22 постраждалих під час атаки на Дніпро, яку ворог здійснив у ніч проти 2 червня. Серед госпіталізованих двоє дітей – дівчинка 13 років та хлопець 16 років. Вони у стані середньої тяжкості. Як і більшість дорослих", – написав він у Телеграмі у середу вранці.

За його словами, четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу.