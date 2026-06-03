Інтерфакс-Україна
Події
10:43 03.06.2026

Російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі на АЗС в Запоріжжі – ДСНС

1 хв читати

Російський БпЛА атакував українських рятувальників під час ліквідації пожежі на автозаправній станції у місті Запоріжжя, але ті встигнули перейти в укриття і не постраждали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в середу.

"Під час гасіння резервуара зі скрапленим газом, що загорівся внаслідок обстрілу, росіяни підступно завдали повторного цілеспрямованого удару по рятувальниках. Ворожий безпілотник влучив в одну із пожежних автоцистерн. Завдяки засобам радіоелектронної боротьби та своєчасному виявленню повітряної загрози особовий склад встиг перейти в укриття", – повідомило відомство в Телеграм.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. "Попередньо, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Теги: #запоріжжя #рятувальники #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 03.06.2026
ППО України збила 189 зі 198 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

ППО України збила 189 зі 198 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

00:11 02.06.2026
Росіяни атакували облцентр у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Росіяни атакували облцентр у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

09:19 01.06.2026
Два влучання безпілотників зафіксовано вночі в Сумах, люди не постраждали – мерія

Два влучання безпілотників зафіксовано вночі в Сумах, люди не постраждали – мерія

18:36 31.05.2026
Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

16:58 30.05.2026
Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст, двоє травмованих

Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст, двоє травмованих

18:51 29.05.2026
Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

18:38 29.05.2026
Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

15:25 29.05.2026
УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя

УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя

18:36 28.05.2026
Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

03:58 28.05.2026
За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про удари по Петербурзькому нафтотерміналу та Кронштадтській базі в РФ

У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

ОСТАННЄ

Новошахтинський НПЗ був уражений комплексом "Нептун" – ВМС ЗСУ

На Київщині викрито групу з виробництва та продажу підроблених документів, затримано шість осіб – генпрокурор

Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам – Сибіга закликав до діалогу

Раді пропонують скоротити кількість предметів на НМТ і зробити математику предметом на вибір

Очільник Міноборони Польщі хоче обговорити з українським візаві питання щодо присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

Зеленський повідомив про удари по Петербурзькому нафтотерміналу та Кронштадтській базі в РФ

Запорізька АЕС вночі близько 20 хв залишалася без зовнішнього електропостачання – МАГАТЕ

На Сумщині за добу внаслідок російських атак загинув чоловік і постраждали 18 людей, серед них 4 дітей – поліція

Власники нерухомості на непридатній для життєдіяльності території матимуть право на компенсації у разі ухвалення закону – Кабмін

Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА