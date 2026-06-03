Російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі на АЗС в Запоріжжі – ДСНС

Російський БпЛА атакував українських рятувальників під час ліквідації пожежі на автозаправній станції у місті Запоріжжя, але ті встигнули перейти в укриття і не постраждали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в середу.

"Під час гасіння резервуара зі скрапленим газом, що загорівся внаслідок обстрілу, росіяни підступно завдали повторного цілеспрямованого удару по рятувальниках. Ворожий безпілотник влучив в одну із пожежних автоцистерн. Завдяки засобам радіоелектронної боротьби та своєчасному виявленню повітряної загрози особовий склад встиг перейти в укриття", – повідомило відомство в Телеграм.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. "Попередньо, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.