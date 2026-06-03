Інтерфакс-Україна
Події
10:38 03.06.2026

Новошахтинський НПЗ був уражений комплексом "Нептун" – ВМС ЗСУ

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Новошахтинський НПЗ був уражений комплексом "Нептун" – ВМС ЗСУ
Фото: ВМС ЗСУ

Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України повідомляють про ураження береговим ракетним комплексом "Нептун" Новошахтинського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Ростовській області РФ.

"В ніч на 31 травня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України вчергове завдали точного удару по стратегічному об’єкту ворога. У результаті ураження було виведено з ладу дві атмосферно-вакуумні установки первинної переробки нафти потужністю до 2,5 млн тонн на рік кожна та об’єкти зберігання нафтопродуктів", – повідомляють ВМС в Телеграм у середу.

Зазначається, що Новошахтинський НПЗ є ключовим підприємством паливної інфраструктури у регіоні та відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ паливно-мастильними матеріалами. "Ураження об’єкта суттєво знижує можливості противника щодо логістичного забезпечення військових угруповань", – наголошують у ВМС.

Раніше про удар по Новошахтинському НПЗ в ніч на 31 травня повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. Підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

Сили оборони вже завдавали удар Новошахтинському НПЗ раніше. Це сталося 20 серпня 2025 року, пожежу не вдавалося локалізувати протягом принаймні трьох діб.

Як повідомлялося, навесні 2014 року, уже в період окупації Кримського півострова, сім’ї чинних на той момент народних депутатів України Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ") за $40 тис придбали 42% акцій Новошахтинського НПЗ. Бенефіціаром була дружила Медведчука Оксана Марченко. Станом на 2021 рік завод забезпечив обом родинам дивіденди в розмірі понад $100 млн. У тому ж році НПЗ підпав під українські санкції і його власником став російський будівельний підрядник "Петон".

Новошахтинський завод нафтопродуктів проектною потужністю переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік було введено в експлуатацію 2009 року. До Медведчука і Козака він належав російському мільярдерові Сергію Кислову.

Теги: #нептун #новошахтинський_нпз #вмс_зсу

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