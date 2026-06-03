Інтерфакс-Україна
Події
10:36 03.06.2026

На Київщині викрито групу з виробництва та продажу підроблених документів, затримано шість осіб – генпрокурор

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На Київщині викрито групу з виробництва та продажу підроблених документів, затримано шість осіб – генпрокурор
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили групу з виробництва та продажу підроблених документів на Київщині – повідомлено про підозри 15 особам, проведено 31 обшук, затримано 6 осіб, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Під час 31 обшуку на території Київської та Чернівецької областей вилучено підроблені документи, голографічні елементи, печатки державних установ, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності. Наразі затримано шістьох учасників схеми", – написав Кравченко у Телеграмі у середу.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 15 особам уже повідомлено про підозру.

За словами Кравченка, мережа з виготовлення та збуту підроблених документів із голографічними елементами захисту діяла на Київщині, наразі відомо щонайменше про 15 її учасників. "Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки", – розповів Кравченко

"Слідство триває. Встановлюємо всіх причетних та канали збуту підроблених документів", – додав він.

Теги: #підробка #документи #київська_область

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