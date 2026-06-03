Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам – Сибіга закликав до діалогу

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що українські військові, ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА", навіть близько не мали нічого антипольського на думці, та закликав Польщу до діалогу, знизити градус емоцій і сфокусуватися на протидії спільному ворогу – РФ.

"Протягом майже двох років ми крок за кроком відбудовували конструктивний діалог. Розблокували пошуки та ексгумації. З гідністю і християнськими традиціями у декількох місцях провели перепоховання жертв. Відновили конгрес істориків, у рамках якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової, науково-об’єктивної дискусії. На основі не політичних гасел, а архівних документів, матеріалів, наукових досліджень – що відкрило дорогу до діалогу з чутливих питань та дозволило врешті-решт почути один одного", – написав він у Facebook.

Сибіга назвав це абсолютно правильним підходом взаємної поваги, визнання та чесності.

"Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами – українцями, поляками, іншими європейцями – знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії. Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви. Необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному: протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захисті вільного майбутнього наших народів", – заявив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що назва підрозділу була вибором українських військових, які ціною свого здоров’я і життя тримають лінію фронту та захищають всю Європу від російської загрози.

"Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій", – наголосив він.

Сибіга підкреслив, що Україна дуже тяжко виборювала свою незалежність.

"Покоління за поколінням. Так само як Польща йшла до своєї незалежності важкою працею та боротьбою – своїм власним шляхом", – додав він.

Окремо глава МЗС висловив вдячність Польщі за її лідерську роль у підтримці України. Він наголосив, що Україна прагне обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості.

"Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав", – резюмував Сибіга.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підкреслив, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.