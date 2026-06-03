Раді пропонують скоротити кількість предметів на НМТ і зробити математику предметом на вибір

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення кількості предметів національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Що ми пропонуємо на 2027 рік (рішення на період воєнного стану)? Збалансовану формулу: два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника. Математика залишається, але на вибір дитини для вступу на відповідні спеціальності", – написала Гришина в мережі Facebook.

Депутатка зазначила, що для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності, проте введення обов’язку складати іспит з математики на всі спеціальності проблему не вирішує, а лише ускладнює.

"Потрібні комплексні стратегічні рішення від МОН для мотивації: збільшувати вагу вступного балу з математики через коефіцієнти, підвищити стипендії тим, хто навчається за цими спеціальностями, впроваджувати програми стажування вже з 3-4 курсу з можливістю заробляти кошти, збільшити держзамовлення та забезпечення грантами на технічні спеціальності, проводити якісну комунікацію щодо цього питання та ін", – написала вона.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс законопроєкт №15254, яким пропонує Верховній Раді унормувати умови вступної кампанії і скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2027 році. Серед іншого, як і 2025 році законопроєктом передбачено, що вступники складатимуть на НМТ тестування з чотирьох навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").