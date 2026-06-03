Інтерфакс-Україна
Події
10:14 03.06.2026

Очільник Міноборони Польщі хоче обговорити з українським візаві питання щодо присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

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Очільник Міноборони Польщі хоче обговорити з українським візаві питання щодо присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що цього тижня буде розмовляти зі своїм українським візаві Михайлом Федоровим, зокрема, щодо присвоєння президентом України Володимиром Зеленським імені Героїв УПА, військовому підрозділу ССО, повідомляє польський мовник TVP Info.

"Потрібно зробити все, щоб президент України змінив свою думку", – сказав Косиняк-Камиш, якого цитує TVP Info у повідомленні на сайті. Косіняк-Камиш оголосив, що обговорить це питання з міністром оборони України цього тижня. Польський міністр додав, що це буде не єдина тема його розмови із Федоровим, але для нього вона "дуже важлива".

Також Косіняк-Камиш висловився про намір президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. "Я хотів би, щоб президент (Навроцький) підійшов до цього з обережністю". На його думку, цей крок "не дасть результату".

При цьому віце-прем'єр-міністр зазначив, що "президент Навроцький ще не прийняв рішення". "Є декларація щодо порушення цього питання перед капітулом Ордену Білого Орла".

"Однак я рішуче засуджую рішення президента Володимира Зеленського назвати підрозділ на честь УПА. Це рішення, яке викликає біль і страждання в мільйонах польських сердець", – зазначив політик. На думку очільника Міноборони Польщі, ця справа буде "негативною для наших відносин у майбутньому".

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з присвоєнням елітному підрозділу Сил спеціальних операцій найменування на честь Героїв УПА.

Раніше також повідомлялося, що голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування Героїв УПА. На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".

Теги: #упа #федоров #ссо #косіняк_камиш

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