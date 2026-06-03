Інтерфакс-Україна
Події
09:57 03.06.2026

Зеленський повідомив про удари по Петербурзькому нафтотерміналу та Кронштадтській базі в РФ

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Зеленський повідомив про удари по Петербурзькому нафтотерміналу та Кронштадтській базі в РФ
Фото: https://www.facebook.com/Brovdi.Art

Українські захисники завдали ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу, військових цілях на Кронштадтській базі і підприємству в Тамбовській області РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський у середу вранці.

"Цієї ночі було уражено важливі об'єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього об'єкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі", – написав Зеленський в Телеграм.

Підприємство в Тамбовській області, за його словами, залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 км.

Зеленський назвав завдані удари "далекобійними санкціями" та подякував за них військовослужбовцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби. "Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру", – наголосив він.

Теги: #петербурзький_нафтотермінал #кронштадт #цілі #ураження

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