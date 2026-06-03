Інтерфакс-Україна
Події
09:34 03.06.2026

Запорізька АЕС вночі близько 20 хв залишалася без зовнішнього електропостачання – МАГАТЕ

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Запорізька АЕС вночі близько 20 хв залишалася без зовнішнього електропостачання – МАГАТЕ

Окупована Росією Запорізька АЕС в ніч проти середи, 3 червня, орієнтовно на 20 хв залишилася без зовнішнього електропостачання вже в 17-й раз за час війни Росії проти України, повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Вже в 17-й раз за час військового конфлікту Запорізька АЕС уночі тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ у соціальній мережі Х.

В агентстві стверджують, що причиною відключення стало влучання дрона в Нікопольську підстанцію, розташовану на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишилася на об’єкті, на близько 20 хвилин.

Аварійні дизель-генератори ЗАЄС забезпечували електроенергією, поки лінія не була відновлена незадовго до півночі. "Цей інцидент ще раз підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни", – наводить пресслужба МАГАТЕ висловлювання генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Теги: #електропостачання #магате #заес

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