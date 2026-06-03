Інтерфакс-Україна
Події
09:12 03.06.2026

ППО України збила 189 зі 198 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

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ППО України збила 189 зі 198 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 189 зі 198 БпЛА, проте зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 3 червня (з 18:00 2 червня) противник атакував 198 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

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