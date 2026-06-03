Інтерфакс-Україна
Події
08:59 03.06.2026

На Сумщині за добу внаслідок російських атак загинув чоловік і постраждали 18 людей, серед них 4 дітей – поліція

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На Сумщині за добу внаслідок російських атак загинув чоловік і постраждали 18 людей, серед них 4 дітей – поліція
Фото: Нацполіція

За добу на Сумщині внаслідок російських атак загинув один цивільний і ще 18 людей дістали поранення, серед них четверо дітей, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Сумській громаді через російські обстріли постраждали восьмеро цивільних: хлопчики 6 та 11 років, 15-річна дівчина, а також жінки віком 36, 42, 62 і 76 років та 26-річний чоловік", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком середи у Телеграм.

Загалом російські війська здійснювали удари по Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах області.

У Глухівській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника на автомобіль загинув 72-річний чоловік. Також через удар дрона по житловому будинку травмовано 5-місячного хлопчика. Ще один безпілотник влучив у мікроавтобус, унаслідок чого поранення отримали п'ятеро людей: 41-річний чоловік та жінки віком 37, 47, 58 і 63 роки.

У Кириківській громаді через влучання ворожого БпЛА у приватний будинок постраждала 85-річна місцева жителька.

"У Краснопільській громаді внаслідок удару безпілотника поранено 36-річного чоловіка. Крім того, через влучання керованої авіабомби в житловий будинок травмовано 88-річну жінку", – інформують в поліції.

Теги: #жертви #атака #сумська_область

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