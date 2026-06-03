Власники нерухомості на непридатній для життєдіяльності території матимуть право на компенсації у разі ухвалення закону – Кабмін

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у відповідь на петицію заявляє, що у разі прийняття Верховною Радою законопроекту №11444, власники об'єктів нерухомого майна, які розташовано на території, непридатній для життєдіяльності, матимуть право на компенсації.

"На розгляді Верховної Ради перебуває проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних з компенсацією за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та веденням Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" (№11444), яким передбачається доповнення положень закону нормами щодо визначення територій непридатними для життєдіяльності", – йдеться у відповіді Кабміну на петицію.

Зазначається, що до таких територій згідно із законопроектом №11444 передбачається віднесення території населених пунктів, фактичний стан інфраструктури яких є непридатним для людської активності чи життєдіяльності.

Крім того, об'єкти нерухомого майна, які розташовано на території, непридатній для життєдіяльності відповідно до законопроекту, з метою отримання компенсації прирівнюються до знищених об'єктів нерухомого майна.

"У разі прийняття Верховною Радою України законопроекту №11444 урядом та відповідними центральними органами виконавчої влади буде забезпечено розроблення передбачених ним підзаконних нормативно правових актів, необхідних для реалізації нових (альтернативних) підходів до надання компенсації", – йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 20 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом внести зміни до законодавства, щодо можливості отримання компенсації за нерухоме майно в містах, селищах, селах розташованих в зоні активних бойових дій, враховуючи неможливість фактичного мешкання в таких населених пунктах, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.