Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктах області, постраждали 11 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали чоловіки 51 і 30 років та 50-річна жінка; у с. Кам'яна Яруга Чугуївської громади зазнали травм 21-річний і 41-річний чоловіки; у с. Сінне Богодухівської громади постраждав 68-річний чоловік; у с. Мар'їне Богодухівської громади зазнали поранень 79-річний чоловік і 76-річна жінка; у м. Лозова постраждали чоловіки 50, 49, 47 років", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.