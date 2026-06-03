Інтерфакс-Україна
Події
08:51 03.06.2026

Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктах області, постраждали 11 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали чоловіки 51 і 30 років та 50-річна жінка; у с. Кам'яна Яруга Чугуївської громади зазнали травм 21-річний і 41-річний чоловіки; у с. Сінне Богодухівської громади постраждав 68-річний чоловік; у с. Мар'їне Богодухівської громади зазнали поранень 79-річний чоловік і 76-річна жінка; у м. Лозова постраждали чоловіки 50, 49, 47 років", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #атака

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