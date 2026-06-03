Троє постраждалих у Лозовій Харківської області внаслідок атаки БпЛА – прокуратура

У вівторок, близько 19:17, ЗС РФ відарили трьома безпілотниками, за попередніми даними, типу "Герань-2" по Лозовій (Харківська обл), постраждали троє цивільних.

"Внаслідок атаки пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю спортивного комплексу. Постраждали троє чоловіків віком 47, 49 та 50 років. У всіх постраждалих діагностовано акубаротравми", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури..

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).