Інтерфакс-Україна
Події
08:49 03.06.2026

Троє постраждалих у Лозовій Харківської області внаслідок атаки БпЛА – прокуратура

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Троє постраждалих у Лозовій Харківської області внаслідок атаки БпЛА – прокуратура

У вівторок, близько 19:17, ЗС РФ відарили трьома безпілотниками, за попередніми даними, типу "Герань-2" по Лозовій (Харківська обл), постраждали троє цивільних.

"Внаслідок атаки пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю спортивного комплексу. Постраждали троє чоловіків віком 47, 49 та 50 років. У всіх постраждалих діагностовано акубаротравми", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури..

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

 

Теги: #харківська_область #атаки

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