Інтерфакс-Україна
Події
08:47 03.06.2026

У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

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У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

Унаслідок нічної атаки російського безпілотника на багатоповерховий будинок у Херсоні загинула 86-річна жінка та постраждали ще шестеро людей, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 02 червня 2026 року близько 23:30 військові рф атакували безпілотним літальним апаратом багатоповерховий будинок у Херсоні. Унаслідок удару загинула 86-річна жінка. Поранення різного ступеня тяжкості дістали троє місцевих жителів, ще у трьох людей діагностовано отруєння чадним газом", – наголошує пресслужба ранком середи.

У відомстві зазначають, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Теги: #постраждалі #херсон #атака

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