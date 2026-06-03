У Херсоні внаслідок нічної атаки дрона загинула жінка та постраждали шестеро людей – прокуратура

Унаслідок нічної атаки російського безпілотника на багатоповерховий будинок у Херсоні загинула 86-річна жінка та постраждали ще шестеро людей, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 02 червня 2026 року близько 23:30 військові рф атакували безпілотним літальним апаратом багатоповерховий будинок у Херсоні. Унаслідок удару загинула 86-річна жінка. Поранення різного ступеня тяжкості дістали троє місцевих жителів, ще у трьох людей діагностовано отруєння чадним газом", – наголошує пресслужба ранком середи.

У відомстві зазначають, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).