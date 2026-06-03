Інтерфакс-Україна
Події
08:45 03.06.2026

Кабмін відхилив петицію про скасування застав для топкорупціонерів

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Кабмін відхилив петицію про скасування застав для топкорупціонерів
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

У Кабінеті міністрів у відповідь на петицію заявляють, що автоматична заборона застави позбавляє суд можливості дотримуватися вимог щодо співмірності і пропорційності під час вирішення питання про застосування запобіжних заходів.

"Законодавство передбачає, що суд у кожному конкретному випадку повинен оцінювати ризики та можливість застосування менш суворих запобіжних заходів. Автоматична заборона застави позбавляє суд можливості дотримуватися вимог щодо співмірності і пропорційності під час вирішення питання про застосування запобіжних заходів", – йдеться у відповіді Кабміну на петицію, яка підписана віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Крім того, в уряді вважають, що запропонована в електронній петиції пропозиція щодо скасування застави для окремого виду підозрюваних і обвинувачених порушує права, визначені у статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на свободу та особисту недоторканність.

Зазначається, що Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що тримання під вартою повинно бути винятковим заходом, а застава є дієвим механізмом забезпечення балансу між інтересами слідства та правами людини.

"Позбавлення суду права призначати заставу автоматично призведе до порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань. З огляду на викладене запропоновані у петиції пропозиції не відповідають вимогам Європейського суду з прав людини та призведуть до порушення  пункту 3 статті 5 Конвенції", – йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 19 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати заставу як вид запобіжного заходу для топкорупціонерів під час дії воєнного стану набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

На думку автора, відповідні обмеження пропонує застосувати до таких посад: президент, прем'єр-міністр, члени Кабміну, народні депутати, керівники НАБУ, генпрокурор, судді Верховного суду, державні службовці категорій А та Б, керівники місцевого самоврядування. Згідно з пропозиції, в цьому контексті потрібно враховувати такі види злочинів: привласнення або розтрата майна; зловживання владою; прийняття/надання неправомірної вигоди; зловживання впливом; незаконне збагачення за умови, що це стосується бюджетних коштів та оборони держави під час воєнного стану.

 

Теги: #кабмін #петиція #корупція

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