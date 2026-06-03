Інтерфакс-Україна
Події
08:41 03.06.2026

Глава МЗС Швеції: Росії не вдасться залякати нас та змусити відмовитися від підтримки України

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Глава МЗС Швеції: Росії не вдасться залякати нас та змусити відмовитися від підтримки України

Міністр закордонних справ Швеції Марія Стенергард заявила, що РФ не вдасться залякати країну та змусити відмовитися від підтримки України, коментуючи вчорашній російський напад українські міста, внаслідок якого загинули та були поранені люди.

За її словами, цей напад є черговим свідченням того, що Росія не має серйозних намірів щодо миру.

"Цей напад є ще одним свідченням того, що Росія не має серйозних намірів щодо миру. Росії не вдасться залякати нас, щоб ми відмовилися від підтримки України та не посилювали тиск на Росію", – зазначила Стенергард у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі X.

 

Теги: #швеція #заява #рф #мзс

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