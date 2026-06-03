Інтерфакс-Україна
Події
08:28 03.06.2026

На Одещині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено вантажівку та поранено двох чоловіків – ОВА

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На Одещині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено вантажівку та поранено двох чоловіків – ОВА

Внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі Одеської області пошкоджено вантажний автомобіль і службове приміщення на парковці, а також поранення отримали двоє чоловіків.

"В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований", – інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними начальника ОВА, на місці події працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини проти цивільного населення.

 

Теги: #одеська_область #обстріл

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