На Одещині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено вантажівку та поранено двох чоловіків – ОВА

Внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі Одеської області пошкоджено вантажний автомобіль і службове приміщення на парковці, а також поранення отримали двоє чоловіків.

"В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приіщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований", – інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними начальника ОВА, на місці події працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини проти цивільного населення.