Унаслідок нічної ворожої атаки по Миколаєву постраждав 65-річний чоловік – ОВА

В результаті нічної ворожої атаки безпілотників типу Shahed по Миколаївській області у Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, постраждалого госпіталізували, а станом на ранок середи його стан оцінюється як важкий. Також у місті пошкоджено приватний будинок.

"Вночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки в місті Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік. Його госпіталізували. На ранок стан постраждалого – важкий", – інформує Кім ранком середи у Телеграм-каналі.

У Баштанському районі внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення.

Крім того, минулої доби російські війська сім разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району.

"Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає", – наголосив очільник ОВА.