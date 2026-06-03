Інтерфакс-Україна
Події
08:21 03.06.2026

Унаслідок нічної ворожої атаки по Миколаєву постраждав 65-річний чоловік – ОВА

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Унаслідок нічної ворожої атаки по Миколаєву постраждав 65-річний чоловік – ОВА

В результаті нічної ворожої атаки безпілотників типу Shahed по Миколаївській області у Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, постраждалого госпіталізували, а станом на ранок середи його стан оцінюється як важкий. Також у місті пошкоджено приватний будинок.

"Вночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки в місті Миколаєві поранення отримав 65-річний чоловік. Його госпіталізували. На ранок стан постраждалого – важкий", – інформує Кім ранком середи у Телеграм-каналі.

У Баштанському районі внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення.

Крім того, минулої доби російські війська сім разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району.

"Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає", – наголосив очільник ОВА.

 

Теги: #миколаївська #обстріл

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