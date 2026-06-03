Інтерфакс-Україна
Події
08:14 03.06.2026

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 441 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 441 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, п'ять танків, 80 артсистем, сім бронемашин, 1853 БПЛА, а також 441 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 368 040 (+1130) осіб, танків – 11 974 (+5), бойових броньованих машин – 24 673 (+7), артилерійських систем – 43 172 (+60), РСЗВ – 1 826 (+5), засоби ППО – 1 403 (+3), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853), крилаті ракети – 4 733 (+40), кораблі / катери – 33 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437), спеціальна техніка – 4 245 (+4)", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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