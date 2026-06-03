МВА: У Херсоні в результаті атаки дрона РФ постраждали двоє дорослих та підліток

Внаслідок ворожої атаки безпілотника на житловий будинок у Центральному районі Херсона постраждали троє людей, серед яких – дитина, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, близько 4:00 ворог атакував будинок з дрона.

"65-річна жінка, 68-річний чоловік та хлопець 17 років звернулись до медиків з мінно-вибуховими травмами, контузіями та гострою реакцією на стрес", – зазначив Шанько у Телеграм.