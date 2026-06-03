DeepState: Ворог посилює тиск на Костянтинівку та розширює зони інфільтрації в місті та на підступах

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог продовжує посилювати тиск на Костянтинівському напрямку, розширюючи зони інфільтрації як безпосередньо в місті, так і на підступах до нього, зокрема на південь та схід від Костянтинівки, де фіксуються спроби просування для розширення контролю над територією.

"В нещодавньому оновленні мапи можна побачити збільшення червоної зони на південь від Іллінівки, куди наполегливо лізе противник для збільшення контролю місцевості навколо Костянтинівки. Збільшується також зона інфільтрації в місто, що може стати наслідком невідворотного поглинання населеного пункту ворогом", – повідомляє OSINT-проєкт DeepState у Телеграм.

Як зазначається, раніше для російських військ було важливим зайняття Берестка для формування накопичення піхоти з метою подальшого просочування. Іллінівка, за оцінками, може надати додаткові можливості для інфільтраційних дій.

Також противник здійснює аналогічний тиск зі східного напрямку в районі Ступочок і Предтечиного, намагаючись зайняти Новодмитрівку, щоб отримати додаткові можливості для просочування. У разі зайняття Іллінівки та Новодмитрівки, як зазначається, може виникнути загроза для північної частини Костянтинівки та ускладнення доступу до інших районів міста.

Крім того, повідомляється про формування переваги противника на Костянтинівському відтинку, зокрема через постійні удари керованими авіабомбами по місту.

"Бійці, з якими вдалося поспілкуватися, наголошують на активності ворожих пілотів і безперервному тиску кацапської піхоти. І найбільшою проблемою є те, що підрозділам, які тримають оборону, не вистачає людей, щоб стримувати тиск", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що, за інформацією проєкту, порушувалося питання щодо зменшення надання піхоти бригадам за принципом "справедливого розподілу" до рівня 50 осіб на місяць.

"До нас звернувся боєць з однієї такої бригади і зазначив, що половина особового складу пішла в СЗЧ через неадекватне ставлення командування, а решта – зокрема бойові офіцери – фарбує паркани й стриже газони. Тим часом штурмові полки мають по 12-15 батальйонів у розпорядженні", – йдеться у повідомленні.