3 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда і День велосипедиста, Всесвітній день бігу, День народження парашута, Всесвітній день сидру.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лукиліяна.

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Всесвітній день велосипеда

Велосипед є настільки універсальним, доступним та екологічно чистим людським помічником, що йому присвятили спеціальне свято — Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day), який відзначається щорічно 3 червня. Встановлено цю подію у 2018 році рішенням Генасамблеї ООН.

Всесвітній день бігу

Всесвітній день бігу святкує кожну першу середу червня та щороку набирає все більшу кількість прихильників. Метою проведення свята є поширення серед населення популярності бігу як найбільш доступного способу підтримки здоров'я та гарної фізичної форми.

День велосипедиста

Щороку 3 червня у Європі відзначається День велосипедиста, пов’язаний зі зростанням популярності велосипедів. Свято було запроваджено 12 квітня 2018 року ООН за пропозицією соціолога Лешека Сібільського.

День народження парашута

3 червня прийнято вважати днем народження парашута. У цю дату було продемонстровано перший пристрій для повільного приземлення.

День засобів захисту від комах

Цей день слугує нагадуванням про те, що багато комах, як-от комарі та кліщі, можуть переносити різні хвороби: вірус Західного Нілу, хворобу Лайма та вірус Зіка. Використання репелентів може зменшити ризик зараження цими хворобами та захистити від дискомфорту, спричиненого укусами комах.

Всесвітній день сидру

Всесвітній день сидру відзначають 3 червня кожного року, щоб вшанувати історію та культуру приготування і вживання сидру в усьому світі.

Сидр - слабоалкогольний напій, який утворюється внаслідок бродіння яблучного соку, насиченого киснем (2-8 % спирту). Найбільш якісний сидр виробляють у Франції, в регіонах Нормандія і Бретань. У Німеччині відомий під назвою апфельвайн, у Франкфурті щорічно на початку осені проходить фестиваль сидру - Апфельвайнфест. Також сидр популярний у Іспанії.

У Північній Америці сидром зазвичай називають безалкогольний напій - вид яблучного соку. Сидри можуть бути газованими, ароматизованими, "тихими" (не насиченими двоокисом вуглецю).

Згідно із законодавством України сидр виробляється без додавання спирту.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Софії Галєчко (Ґалєчко, Галечко) (1891–1918), української громадської та військової діячки, розвідниці, першої жінки-офіцера (хорунжої УСС), учасниці визвольних змагань 1917–1918 рр.; за іншими даними народилася 03.09.1891 р.;

120 років від дня народження Серафима Івановича Субботіна (1906–1976), українського вченого в галузі геофізики;

110 років від дня народження Кирила Борисовича Толпиги (Толпиго) (1916–1994), українського фізика-теоретика.

Ще цього дня:

1527 - Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

1571 - Війська кримського хана Девлет-Герая захопили і до тла спалили Москву;

1768 - Взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Гонти;

1892 - Засновано англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

2006 - Чорногорія проголосила незалежність;

2017 - У Лондоні здійснено серію терористичних атак. Терористи вбили вісьмох людей і поранили десятки мирних жителів. Трьох нападників поліція застрелила.

Церковне свято

Святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним

Цього дня православна церква відзначає день пам'яті святого Лукиліяна, який жив в Антіохії в 3 столітті. У зрілі роки він був язичницьким жерцем, але до старості навернувся до християнства і прийняв хрещення, а потім почав проповідувати і своїм красномовством навернув багатьох язичників до Христа.

За доносом юдеїв його схопили, били палицями, а потім ув'язнили. Там Лукиліян зустрів чотирьох отроків - Клавдія, Іпатія, Павла і Діонісія. Вони також відвернулися від язичництва і прийняли віру в Христа.

Переслідувачі хотіли стратити Лукиліяна і чотирьох отроків і кинули їх у піч. За переказами, Господь зберіг їх неушкодженими. Після цього мучеників доправили у Візантію, де святого Лукиліяна розіп'яли на хресті, а отроків обезголовили. Свідком їхнього подвигу стала свята діва Павла, яка піклувалася про в'язнів-християн. Після їхньої загибелі вона продовжувала своє служіння вірі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Клавдія.

З прикмет цього дня:

Риба грається на річці — вночі може пройти гроза. Риба ловить над водою мошок — на дощ. Перед негодою десь за добу риба перестає клювати. Павуки швидко снують павутину — на зміну погоди. Якщо стало сирим в покосах сіно — на дощ.

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