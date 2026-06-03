Інтерфакс-Україна
Події
06:38 03.06.2026

Ердоган і Пашинян обговорили нормалізацію відносин між Туреччиною та Вірменією

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели телефонну розмову, під час якої обговорили процес нормалізації двосторонніх відносин між Анкарою та Єреваном, а також регіональні питання.

Як повідомляється на сторінці представництва президента Туреччини та адміністрації президентського палацу в соціальній мережі X, Пашинян привітав Ердогана з минулим святом Курбан-байраму.

У ході розмови Ердоган відзначив, що процес нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією триває завдяки крокам, спрямованим на започаткування прямої торгівлі.

"Під час розмови прем'єр-міністр Пашинян привітав нашого шановного президента з минулим святом Курбан-байраму; з цієї нагоди також були обговорені процес нормалізації двосторонніх відносин між Туреччиною та Вірменією та регіональні питання", – йдеться в повідомленні.

Також президент Туреччини підкреслив, що його країна докладає зусиль для забезпечення миру та стабільності в регіоні та підтримуватиме подальші кроки в цьому напрямку.

Джерело: https://x.com/tcbestepe/status/2061893220200497262?s=46

Теги: #вірменія #туреччина #відносини #двосторонні

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