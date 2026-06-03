Інтерфакс-Україна
Події
04:26 03.06.2026

Зеленська на Миколаївщині ознайомилася з проєктами підтримки безпечного освітнього середовища та сімейних форм виховання

2 хв читати

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Миколаївської області разом із командою Фундації ознайомилася з реалізацією проєктів, спрямованих на розвиток безпечного освітнього середовища в закладах освіти та підтримку сімейних форм виховання, зокрема великих прийомних родин.

В повідомленні, поширеному на сайті Офісу президента у вівторок зазначається, що дружина президента побувала у Веселинівському ліцеї, де навчаються 937 учнів, серед яких є діти з інвалідністю, а також у дитячому садку у Вознесенську, який відвідують 100 вихованців. У цих закладах Фундація за фінансової підтримки уряду Сербії облаштувала укриття. Простори адаптовані до потреб дітей різного віку та враховують принципи безбар'єрності.

Також команда Фундації відвідала дві великі прийомні родини в Новому Бузі, які вже проживають у будинках, зведених у межах проєкту "Адреса дитинства".

Йдеться про родини Оксани та Євгена Коваленків, які виховують п'ятьох дітей, позбавлених батьківського піклування, та рідного сина, а також Тетяни та Валерія Гончаренків, у яких п'ятеро прийомних дітей і рідна донька.

"Для дітей надзвичайно важливо мати можливість навчатися очно, спілкуватися з однолітками та зростати в безпечному середовищі. Так само важливо, щоб кожна дитина мала родину та дім. Саме тому Фундація системно працює над створенням безпечних освітніх просторів і підтримкою сімейних форм виховання", – зазначила Олена Зеленська.

Зазначається, що будинки в Новому Бузі є частиною з десяти, які Фундація зводить за підтримки данських партнерів – A.P. Moller Relief Foundation.

Джерело: https://president.gov.ua/news/na-mikolayivshini-olena-zelenska-vidvidala-ukrittya-ta-budin-104721

Теги: #підтримка #освіта #миколаївська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 02.06.2026
Прем'єр Естонії за підсумками візиту Свириденко до Таллінна: Україна належить до нашої європейської родини

Прем'єр Естонії за підсумками візиту Свириденко до Таллінна: Україна належить до нашої європейської родини

15:49 02.06.2026
Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

20:01 31.05.2026
ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

09:32 30.05.2026
Рада церков занепокоєна змістом програми сексуального виховання і відповідних шкільних посібників

Рада церков занепокоєна змістом програми сексуального виховання і відповідних шкільних посібників

21:35 29.05.2026
Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

12:36 29.05.2026
Уряд цьогоріч витратить до 40 млрд грн на підтримку бізнесу, наступного року обсяг допомоги планують збільшити - Соболев

Уряд цьогоріч витратить до 40 млрд грн на підтримку бізнесу, наступного року обсяг допомоги планують збільшити - Соболев

19:47 28.05.2026
У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

03:56 27.05.2026
Латвія та Литва назвали погрози РФ Києву порушенням Статуту ООН, Росії подано ноту протесту

Латвія та Литва назвали погрози РФ Києву порушенням Статуту ООН, Росії подано ноту протесту

22:29 26.05.2026
Масовані атаки РФ лише посилюють підтримку України – глава МЗС Нідерландів викликав посла РФ

Масовані атаки РФ лише посилюють підтримку України – глава МЗС Нідерландів викликав посла РФ

18:58 26.05.2026
На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

ВАЖЛИВЕ

Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

ОСТАННЄ

Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

Зеленський та Свириденко привітали Італію з 80-річчям Республіки та подякували за підтримку України в боротьбі за незалежність і свободу

Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

Україна та Естонія домовилися про посилення співпраці у сфері оборони та безпілотних систем – Свириденко

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Зеленський може відвідати саміт G7 у Франції наприкінці червня – ЗМІ

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА