Зеленська на Миколаївщині ознайомилася з проєктами підтримки безпечного освітнього середовища та сімейних форм виховання

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Миколаївської області разом із командою Фундації ознайомилася з реалізацією проєктів, спрямованих на розвиток безпечного освітнього середовища в закладах освіти та підтримку сімейних форм виховання, зокрема великих прийомних родин.

В повідомленні, поширеному на сайті Офісу президента у вівторок зазначається, що дружина президента побувала у Веселинівському ліцеї, де навчаються 937 учнів, серед яких є діти з інвалідністю, а також у дитячому садку у Вознесенську, який відвідують 100 вихованців. У цих закладах Фундація за фінансової підтримки уряду Сербії облаштувала укриття. Простори адаптовані до потреб дітей різного віку та враховують принципи безбар'єрності.

Також команда Фундації відвідала дві великі прийомні родини в Новому Бузі, які вже проживають у будинках, зведених у межах проєкту "Адреса дитинства".

Йдеться про родини Оксани та Євгена Коваленків, які виховують п'ятьох дітей, позбавлених батьківського піклування, та рідного сина, а також Тетяни та Валерія Гончаренків, у яких п'ятеро прийомних дітей і рідна донька.

"Для дітей надзвичайно важливо мати можливість навчатися очно, спілкуватися з однолітками та зростати в безпечному середовищі. Так само важливо, щоб кожна дитина мала родину та дім. Саме тому Фундація системно працює над створенням безпечних освітніх просторів і підтримкою сімейних форм виховання", – зазначила Олена Зеленська.

Зазначається, що будинки в Новому Бузі є частиною з десяти, які Фундація зводить за підтримки данських партнерів – A.P. Moller Relief Foundation.

Джерело: https://president.gov.ua/news/na-mikolayivshini-olena-zelenska-vidvidala-ukrittya-ta-budin-104721