Інтерфакс-Україна
Події
03:43 03.06.2026

Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

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Американські військові у вівторок вивели з ладу порожній нафтовий танкер M/T Lexie під прапором Ботсвани, який намагався пройти в напрямку іранського порту в Перській затоці та проігнорував неодноразові попередження з боку американських військових, повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними Центкома, судно прямувало міжнародними водами в напрямку острова Харг, а екіпаж кілька разів протягом 24 годин не виконав вказівки американських військових.

"Врешті-решт американський літак вивів судно з ладу, випустивши ракету Hellfire у машинне відділення, що не дозволило танкеру дістатися Ірану", – наголошується в заяві, оприлюдненій в соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/centcom/status/2061913458396844123?s=46

Теги: #іран #сша #ураження #танкер #нафтовий

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