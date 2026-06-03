Інтерфакс-Україна
Події
02:59 03.06.2026

Зеленський та Свириденко привітали Італію з 80-річчям Республіки та подякували за підтримку України в боротьбі за незалежність і свободу

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр України Юлія Свириденко привітали Італію з 80-ю річницею проголошення Республіки та подякували італійській стороні за підтримку України в боротьбі за незалежність і свободу.

"Вітаю Італію, Президента Маттареллу, голову Ради міністрів Італії Мелоні та весь Італійський народ із 80-ю річницею проголошення Республіки. Свобода – це здобуток, який треба боронити щодня", – зазначено в дописі президента, поширеному в Х.

Окрім того, Зеленський на тлі складного дня в Україні після масованого російського удару, який призвів до жертв у Києві та Дніпрі, висловив вдячність Італії за підтримку України.

Глава держави наголосив, що Україна вдячна Італії за небайдужість і підтримку та за позицію щодо захисту незалежності та свободи України: "Україна вдячна Італії, ми дуже цінуємо, що ви небайдужі, бажаєте нам миру і вважаєте захист незалежності та свободи Києва своєю справою. Обов'язково разом зможемо цього досягти".

До привітань також долучилася прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яка у дописі в соціальній мережі X наголосила на стратегічній підтримці Італії від початку повномасштабного вторгнення.

"Щиро вітаємо прем'єр-міністра @GiorgiaMeloni та народ Італії з Днем Республіки! Італія підтримує нас з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – йдеться в публікації.

Прем'єр висловила вдячність Італії за надану військову, енергетичну, фінансову та гуманітарну допомогу, а також за активну підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України.

"Бажаємо народу Італії подальшого процвітання, стабільності та успіхів у наступні роки. Grazie mille per la vostra amicizia e solidarietà. Хай живе Італія та дружба між нашими народами!", – зазначила Свириденко.

Джерела: https://x.com/zelenskyyua/status/2061892044415475855?s=46

https://x.com/svyrydenko_y/status/2061900956577706010?s=46

Теги: #привітання #вдячність #італія

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