Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

На Львівщині стартувала перша "Карпатська зміна" – двотижнева оздоровчо-відпочинкова програма для 200 дітей віком 9-12 років із Сумської та Харківської областей, організована для дітей із родин військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих Захисників і Захисниць України.

"На Львівщині теж є тривоги, втрати, руйнування і біль. Але ми добре розуміємо: для дітей із прифронтових громад щоденна близькість обстрілів – це зовсім інший рівень страху й напруги", – зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, метою ініціативи є створення для дітей умов для відпочинку та відновлення.

"Тому дуже хочеться, щоб ці два тижні дали їм трохи відпочинку. Щоб було більше футболу, прогулянок, нових друзів, сміху, руху і простих дитячих радощів", – зазначив він.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/30638